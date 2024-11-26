ЦСКА и «Рубин» проведут матч в Кубке России 26 ноября

ЦСКА и «Рубин» проведут ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.30.

Встречу ЦСКА — «Рубин» в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также трансляцию проведут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Также отслеживайте результат и ключевые события игры ЦСКА — «Рубин» в нашем матч-центре.

ЦСКА занял первое место в группе С, играя с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари НН». «Рубин» вышел в плей-офф со второго места группы D, выступая с «Зенитом», «Акроном» и «Факелом».

Первый матч между соперниками состоялся 6 ноября в Казани и завершился вничью — 0:0.