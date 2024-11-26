ЦСКА разгромил «Рубин» и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России

ЦСКА на своем поле разгромил «Рубин» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

У армейцев по разу отличились Келлвен (20-я минута), Аббосбек Файзуллаев (30-я) и Тамерлан Мусаев (39-я).

ЦСКА одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:0) и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России. «Рубин» сыграет во втором этапе 1/4 финала пути регионов турнира.