ЦСКА разгромил «Рубин» и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 22:23
ЦСКА на своем поле разгромил «Рубин» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.
У армейцев по разу отличились Келлвен (20-я минута), Аббосбек Файзуллаев (30-я) и Тамерлан Мусаев (39-я).
ЦСКА одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:0) и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России. «Рубин» сыграет во втором этапе 1/4 финала пути регионов турнира.
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|Кр. Советов
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