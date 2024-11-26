Сегодня, 19:33
Стали известны стартовые составы на ответный матч между ЦСКА и «Рубином» в ? финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени. Первый матч завершился вничью — 0:0.
ЦСКА: Тороп, Келлвен, Виллиан Роша, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.
Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Лукин, Круговой, Мухин, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта, Шуманский, Гуарирапа.
«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Зотов, Ходжа, Шабанхаджай, Фамейе.
Запасные: Корец, Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Кабутов, Рожков, Ломовицкий, Иву, Иванов, Апшацев, Чумич, Даку.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2