ЦСКА с Акинфеевым выиграл третий финал Кубка России с серией пенальти

ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России. Из 12 финалов с участием армейцев пять завершались серией пенальти.

В 1993 и 1994 годах красно-синие уступали «Торпедо» и «Спартаку», а в 2008-м и 2013-м — добивались успеха. Причем в каждой из выигранных серий Игорь Акинфеев отражал минимум один 11-метровый. Голкипер армейцев выигрывал дуэли у пермяка Томислава Дуймовича, махачкалинца Юрия Жиркова и краснодарцев Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна. Кроме того, Никола Дринчич из «Амкара» и Жусилей из «Анжи» совершили промахи.

Кстати, «Краснодар» оба своих финала проиграл в сериях пенальти. Да еще и с одинаковым счетом 5:6. Но если в 2014-м 120 минуте завершились со счетом 0:0, то в 2023-м финалисты обменялись голами в основное время.

Все финалы Кубка России с участием ЦСКА

Дата Стадион* Главный тренер Соперник Счет 13.06.1993 Лужники (Москва) Геннадий Костылев Торпедо 1:1 (пен. — 3:5) 22.05.1994 Лужники (Москва) Борис Копейкин Спартак 2:2 (пен. — 2:4) 21.05.2000 Динамо (Москва) Олег Долматов Локомотив 2:3 (д.в.) 12.05.2002 Лужники (Москва) Валерий Газзаев Зенит 2:0 29.05.2005 Локомотив (Москва) Валерий Газзаев Химки 1:0 20.05.2006 Лужники (Москва) Валерий Газзаев Спартак 3:0 17.05.2008 Локомотив (Москва) Валерий Газзаев Амкар 2:2 (пен. — 4:1) 31.05.2009 Арена Химки (Химки) Зико Рубин 1:0 22.05.2011 Шинник (Ярославль) Леонид Слуцкий Алания 2:1 01.06.2013 Ахмат Арена (Грозный) Леонид Слуцкий Анжи 1:1 (пен. — 4:3) 02.05.2016 Казань Арена (Казань) Леонид Слуцкий Зенит 1:4 11.06.2023 Лужники (Москва) Владимир Федотов Краснодар 1:1 (пен. — 6:5)

* Название стадиона на момент проведения матча.