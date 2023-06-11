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Кубок России

Сегодня, 21:40

ЦСКА с Акинфеевым выиграл третий финал Кубка России с серией пенальти

Кирилл Бурдаков
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Игорь Акинфеев празднует победу в Кубке России с одноклубниками
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России. Из 12 финалов с участием армейцев пять завершались серией пенальти.

В 1993 и 1994 годах красно-синие уступали «Торпедо» и «Спартаку», а в 2008-м и 2013-м — добивались успеха. Причем в каждой из выигранных серий Игорь Акинфеев отражал минимум один 11-метровый. Голкипер армейцев выигрывал дуэли у пермяка Томислава Дуймовича, махачкалинца Юрия Жиркова и краснодарцев Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна. Кроме того, Никола Дринчич из «Амкара» и Жусилей из «Анжи» совершили промахи.

Кстати, «Краснодар» оба своих финала проиграл в сериях пенальти. Да еще и с одинаковым счетом 5:6. Но если в 2014-м 120 минуте завершились со счетом 0:0, то в 2023-м финалисты обменялись голами в основное время.

Все финалы Кубка России с участием ЦСКА

Дата

Стадион*

Главный тренер

Соперник

Счет

13.06.1993

Лужники (Москва)

Геннадий Костылев

Торпедо

1:1 (пен. — 3:5)

22.05.1994

Лужники (Москва)

Борис Копейкин

Спартак

2:2 (пен. — 2:4)

21.05.2000

Динамо (Москва)

Олег Долматов

Локомотив

2:3 (д.в.)

12.05.2002

Лужники (Москва)

Валерий Газзаев

Зенит

2:0

29.05.2005

Локомотив (Москва)

Валерий Газзаев

Химки

1:0

20.05.2006

Лужники (Москва)

Валерий Газзаев

Спартак

3:0

17.05.2008

Локомотив (Москва)

Валерий Газзаев

Амкар

2:2 (пен. — 4:1)

31.05.2009

Арена Химки (Химки)

Зико

Рубин

1:0

22.05.2011

Шинник (Ярославль)

Леонид Слуцкий

Алания

2:1

01.06.2013

Ахмат Арена (Грозный)

Леонид Слуцкий

Анжи

1:1 (пен. — 4:3)

02.05.2016

Казань Арена (Казань)

Леонид Слуцкий

Зенит

1:4

11.06.2023

Лужники (Москва)

Владимир Федотов

Краснодар

1:1 (пен. — 6:5)

* Название стадиона на момент проведения матча.

Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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