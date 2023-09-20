ЦСКА по пенальти обыграл «Сочи» в FONBET Кубке России

ЦСКА дома по пенальти обыграл «Сочи» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Первый гол в игре на 43-й минуте забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 78-й минуте счет сравнял игрок ЦСКА Иван Обляков.

В серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА — 4:2. Вратарь армейцев Владислав Тороп отразил удары Артема Макарчука и Амира Батырева, голкипер сочинцев Никита Гойлов отбил удар Федора Чалова.

ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.