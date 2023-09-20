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Сегодня, 14:00

ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция матча Кубка России

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Сочи» начнется в 14.45 мск на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле в Москве сыграет с «Сочи» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Сочи» можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 14.45. Ключевые события игры Кубка России доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА под руководством тренера Владимира Федотова набрал пять очков в группе А, где занимает второе место в турнирной таблице. Сочинцы располагаются на третьей строчке с 4 баллами.

Текстовая трансляция с самыми интересными событиями игры ЦСКА — «Сочи» будет доступна на сайте «СЭ».

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Владимир Федотов, Валерий Карпин, Сергей Семак. ЦСКА против «Сочи», матчи «Зенита» и «Ростова»: онлайн-трансляция дня Кубка России

Футбол
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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