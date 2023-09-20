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Кубок России

Сегодня, 14:00

ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч 4-го тура Пути РПл FONBET Кубка России.

ЦСКА: Тороп, Келвен, Мухин, Роша, Агапов, Гайич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

Запасные: Акифнеев, Шайхутдинов, Глебов, Набабкин, Лукин, Рядно, Кучаев, Ермаков, Арбузов, Давила, Заболотный.

«Сочи»: Гойло, Мащанинов, Юрганов, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Батырев, Маргасов, Юсупов, Мелкадзе, Мигель.

Запасные: Заболотный, Кашинцев, Миладинович, Заика, Марсело, Солом, Бурмистров, Игнатьев, Ангбан, Аносов, Крамарич.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Кубок России. Группа A
20 сент, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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