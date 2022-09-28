ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы. Гайч и Джорджевич выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч группы D Кубка России по футболу. Об этом сообщают клубные пресс-службы 28 сентября. Игра пройдет сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.00 мск.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — М. Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес — Зделар, Мухин, Кучаев, Обляков — Ад. Гайч.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Каптилович, Ермаков, Лукин, Ан. Заболотный, Чалов.

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Терехов, Сиссако, Мещанинов, Дркушич, Маргасов — Юсупов, Ушатов, Шипунов, Бурмистров — Л. Джорджевич.

Запасные: Адамов, Ник. Заболотный, Юрганов, Мартовой, Макарчук, Цаллагов, Кравцов, Нобоа, Жоаозиньо, Батырев, Сарвели, Мелкадзе.