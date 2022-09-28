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Кубок России

28 сентября, 18:46

ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы. Гайч и Джорджевич выйдут с первых минут

Раздевалка ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч группы D Кубка России по футболу. Об этом сообщают клубные пресс-службы 28 сентября. Игра пройдет сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.00 мск.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — М. Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес — Зделар, Мухин, Кучаев, Обляков — Ад. Гайч.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Каптилович, Ермаков, Лукин, Ан. Заболотный, Чалов.

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Терехов, Сиссако, Мещанинов, Дркушич, Маргасов — Юсупов, Ушатов, Шипунов, Бурмистров — Л. Джорджевич.

Запасные: Адамов, Ник. Заболотный, Юрганов, Мартовой, Макарчук, Цаллагов, Кравцов, Нобоа, Жоаозиньо, Батырев, Сарвели, Мелкадзе.

Кубок России. Группа D
28 сент, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Сочи

Футбол
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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