Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Таблицы
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

28 сентября, 22:04

ЦСКА — «Сочи»: Сухой назначил «левый» пенальти, Левников его поправил

На 68-й минуте матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Сочи» арбитр Алексей Сухой допустил ключевую ошибку, наказав Виллиана пенальти. Рефери решил, что армеец сфолил в единоборстве с Владиславом Сарвели.

На самом деле футболист гостей, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение правой ногой в сторону соперника. Это заметил ВАР Кирилл Левников, он предложил арбитру посмотреть видеоповторы, после чего 11-метровый удар был правильно отменен.

ЦСКА — «Сочи»: ВАР Левников не увидел фол, в ворота гостей не назначен пенальти

Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой
Кирилл Левников
9
11
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Нобоа рассказал, почему «Сочи» проиграл ЦСКА
Кубок России, путь РПЛ: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
У ЦСКА наконец-то глубокий и качественный состав. Разобрались с «Сочи» в Кубке без Карраскаля и Медины
Джорджевич назвал интересным новый формат Кубка России
Александр Точилин: «Несколько футболистов «Сочи» получили травмы, но начинаем готовиться к следующей игре»
ЦСКА — «Сочи»: тренер гостей ошибочно не удален
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

ЦСКА — «Сочи»: видео голов

ЦСКА — «Сочи»: тренер гостей ошибочно не удален