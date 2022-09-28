ЦСКА — «Сочи»: Сухой назначил «левый» пенальти, Левников его поправил

На 68-й минуте матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Сочи» арбитр Алексей Сухой допустил ключевую ошибку, наказав Виллиана пенальти. Рефери решил, что армеец сфолил в единоборстве с Владиславом Сарвели.

На самом деле футболист гостей, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение правой ногой в сторону соперника. Это заметил ВАР Кирилл Левников, он предложил арбитру посмотреть видеоповторы, после чего 11-метровый удар был правильно отменен.

ЦСКА — «Сочи»: ВАР Левников не увидел фол, в ворота гостей не назначен пенальти