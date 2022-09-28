Судейство
28 сентября, 22:15
Во втором тайме матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Сочи» арбитр Алексей Сухой ошибочно не показал красную карточку и не удалил из технической зоны старшего тренера гостей Вадима Гаранина.
Тот проявил демонстративное несогласие с решением бригады судей, отменившей 11-метровый удар в ворота армейцев. При этом сочинец показывал на гаджет, который его тренерский штаб использовал для просмотра повторов спорного момента.
В соответствии с правилом 4 правил игры следует удалить «официальное лицо команды, которое использует недопустимое оборудование или ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования».
Сухой ограничился вынесением предупреждения.
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