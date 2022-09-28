ЦСКА — «Сочи»: тренер гостей ошибочно не удален

Во втором тайме матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Сочи» арбитр Алексей Сухой ошибочно не показал красную карточку и не удалил из технической зоны старшего тренера гостей Вадима Гаранина.

Тот проявил демонстративное несогласие с решением бригады судей, отменившей 11-метровый удар в ворота армейцев. При этом сочинец показывал на гаджет, который его тренерский штаб использовал для просмотра повторов спорного момента.

ЦСКА — «Сочи».

В соответствии с правилом 4 правил игры следует удалить «официальное лицо команды, которое использует недопустимое оборудование или ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования».

Сухой ограничился вынесением предупреждения.

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