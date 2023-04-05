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Кубок России

Сегодня, 17:28

ЦСКА сыграет с «Крыльями» в форме с эмблемой, посвященной 20-летию со дня дебюта Акинфеева за команду

Виктория Кравченко
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 5 апреля, ЦСКА выйдет на матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» в особенной форме.

На экипировке армейцев будет эмблема, посвященная 20-летию со дня дебюта Игоря Акинфеева за ПФК ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится на «ВЭБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

Россиянин выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев 36-летний голкипер становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, шестикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Игорь Акинфеев
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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