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Кубок России

Сегодня, 22:30

ЦСКА уступил «Торпедо» и проиграл первый матч в Кубке России-2022/23

Анна Горшкова
Корреспондент
ЦСКА — «Торпедо» — 0:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Торпедо» обыграло ЦСКА на выезде в матче 4-го тура группового этапа Кубка России — 1:0.

Итоговый счет в игре был установлен на 11-й минуте, когда полузащитник гостей Марио Чурич реализовал 11-метровый удар. Пенальти был назначен после того, как Максим Мухин в штрафной попал по ноге Дамьену Ле Таллеку.

На 27-й минуте Иван Обляков сравнял счет в матче, но арбитр встречи Антон Фролов после просмотра ВАР зафиксировал положение вне игры у Георгия Щенникова и отменил взятие ворот.

ЦСКА проиграл первый матч на групповом этапе Кубка России-2022/23. Команда сохранила первое место в группе D, имея на счету 9 очков.

«Торпедо» набрало 6 очков и делит второе место с «Уралом». Также автозаводцы одержали первую победу под руководством Андрея Талалаева.

Кубок России. Группа D
19 окт, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Торпедо М
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
47
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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