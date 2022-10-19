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Сегодня, 21:30

ЦСКА — «Торпедо»: гол Облякова отменен правильно, Щенников был в офсайде

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
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На 30-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Торпедо» арбитр Антон Фролов после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Андрея Веретешкина посмотрел видеозапись голевой атаки красно-синих и правильно отменил взятие торпедовских ворот.

Тремя минутами ранее в момент передачи Виктора Мендеса защитник ЦСКА Георгий Щенников находился за линией офсайда. Затем он принял активное участие в игре, помешав одному из соперников, который пытался не дать Ивану Облякову забить гол.

Кадр из трансляции матча ЦСКА - «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».

После паса Мендеса мяча коснулся торпедовец Егор Прошкин, из-за этого болельщики ЦСКА заговорили о том, что положение «вне игры» зафиксировано ошибочно. Потому что пас пошел от игрока «Торпедо». Но действия Прошкина нельзя квалифицировать как пас, как осознанную игру в мяч. Получился обычный рикошет. А по правилам он не учитывается при оценке офсайдной ситуации.

Кадр из трансляции матча ЦСКА - «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА - «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА - «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».

Поэтому единственно правильное решение в данной ситуации — не засчитать гол Облякова, зафиксировать положение «вне игры» у Щенникова и назначить свободный удар.

Кубок России. Группа D
19 окт, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

Футбол
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
10
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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