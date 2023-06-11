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Кубок России

Сегодня, 21:35

ЦСКА в одном титуле от рекорда «Локомотива» в Кубке России

Кирилл Бурдаков
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ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России.

Армейцы занимают второе место по числу побед во втором по значимости российском турнире, уступая только девятикратному обладателю трофея — «Локомотиву».

По четыре раза Кубок брали «Спартак» и «Зенит», по разу — «Динамо», «Ростов», «Торпедо», «Терек» и «Тосно».

Все обладатели Кубка России

Команда

Победы

Поражения в финале

Локомотив

9 (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021)

1 (1998)

ЦСКА

8 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023)

4 (1993, 1994, 2000, 2016)

Спартак

4 (1994, 1998, 2003, 2022)

2 (1996, 2006)

Зенит

4 (1999, 2010, 2016, 2020)

1 (2002)

Динамо

1 (1995)

4 (1997, 1999, 2012, 2022)

Ростов

1 (2014)

1 (2003)

Торпедо

1 (1993)

-

Терек

1 (2004)

-

Тосно

1 (2018)

-

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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