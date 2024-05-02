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Судейство

Сегодня, 19:42

ЦСКА — «Зенит»: Карасев не удалил Мойзеса

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 3-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит» у судьи Сергея Карасева были основания показать красную карточку и удалить с поля игрока красно-синих Мойзеса. Но арбитр поначалу даже не остановил игру и сделал это через паузу.

В том моменте футболист ЦСКА ударил Густаво Мантуана открытыми шипами и едва не сломал сопернику ногу.

Видеоассистенты Евгений Турбин и Владимир Москалев не вмешались в действия судьи. Возможно, они оценили удар как сильный и акцентированный.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».

Владимир Федотов и&nbsp;Сергей Семак. ЦСКА — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ
02 мая, 19:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
Сергей Карасев (судья)
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