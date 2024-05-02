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Сегодня, 13:00

ЦСКА — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России — кто победит

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА - &amp;quot;Зенит&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА и «Зенит» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в четверг, 2 мая. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.15 мск.

На канале «Матч ТВ» бесплатно и в прямом эфире покажут видеотрансляцию поединка ЦСКА — «Зенит». Она начнется в 18.15 мск. Игру также будут транслировать на сайте matchtv.ru.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция матча Кубка России. Ключевые события матча ЦСКА — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков считает, что питерский клуб должен выиграть и РПЛ, и Кубок России в этом сезоне.

«Не вижу проблем для «Зенита» в чемпионате. Да, последние два матча проиграли. Ну и что? Они на первом месте сейчас идут, поэтому никаких проблем у них нет. На мой взгляд, питерцы должны забрать в этом сезоне Кубок и чемпионат», — сказал Широков «СЭ».

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в комментарии для «СЭ» оценил перспективы команды в оставшейся части сезона-2023/24.

«Если шансы есть, то мы будем стремиться их воплотить в жизнь. Будем бороться в обоих турнирах до конца — в РПЛ и Кубке России. У нас нет никакого разделения, для нас все матчи важны», сказал Роша «СЭ».

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос «СЭ» о фаворите матча между «Зенитом» и ЦСКА.

«Зенит» не беспокоит, кто у них будет впереди. Они играют от себя. И это правильно. Играть надо с позиции силы. Но в матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет", — сказал Быстров «СЭ».

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у сине-бело-голубых больше шансов на победу: на коллектив Сергея Семака предложили котировку 2.41, что составляет примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%). Триумф армейцев можно взять за 3.10 (32%).

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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