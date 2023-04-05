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Кубок России

Сегодня, 22:10

Цыпченко считает, что «Крылья Советов» проиграли ЦСКА из-за невезения

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Крылья Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал, что, по его мнению, помешало самарскому клубу победить в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (0:1).

— В очередной раз можно сказать, что это просто невезение какое-то. Действительно играли лучше и переиграли, я считаю.

— Подбодрил ли вас тренер?

— Подбодрил, да. Сказал, что сегодня была действительно достойная игра. Нечего

волноваться, мы не вылетели. Эта ситуация должна сделать нас сильнее.

— Команда идет очень близко в РПЛ с зоной стыковых матчей на вылет. Как психологически это влияет? Как умудрялись концентрироваться на кубок?

— Это никак не влияет, потому что по игре мы не должны находиться там, где находимся.

— Как вы объясняете в команде ряд обидных поражений?

— Вот именно, что обидных поражений. Не знаю, как это объяснить. Все пацаны выкладываются на сто процентов. Играем лучше почти каждую игру с соперниками, но не получается. Обычная реализация нас подводит.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.

ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Цыпченко
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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