Полузащитник «Локомотива» Куликов: «Дзюба и Пиняев здорово дебютировали в дерби со «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мнением о дебюте нападающих Артема Дзюбы и Сергея Пиняева за железнодорожников в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Дзюба и Пиняев здорово дебютировали в дерби со «Спартаком». Они большие молодцы. Если продолжат работать в том же духе, то у них все будет хорошо. Все новички отлично влились в команду — мы вместе провели целые сборы. Можно сказать, что мы уже достигли полного взаимопонимания», — приводит «Чемпионат» слова Куликова.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.