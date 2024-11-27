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Сегодня, 07:25

Глебов: «Верим, что способны добиться победы над «Спартаком» дома»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассчитывает на победу в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака». В первой игре победила ростовская команда — 1:0.

«Для нас каждый турнир важен — и Кубок России, и чемпионат России. Мы ехали в чемпионате в Москву к ЦСКА за победой и добились ее. Теперь едем домой также за победой над «Спартаком» в Кубке. Мы добились победы в первом матче в гостях. И верим, что способны добиться победы дома, добившись прохода дальше», — цитируют «Известия» Глебова.

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет в среду, 27 ноября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — 20.30 по московскому времени.

Источник: «Известия»
Данил Глебов
Футбол
ФК Ростов
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13.08
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Оренбург
Локомотив
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13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
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Оренбург
Ростов
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28.08
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Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
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Ростов
Оренбург
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19.09
18:30
Химки
Локомотив
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18:30
Локомотив
Оренбург
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Химки
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П 8 : 7
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23.10
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Оренбург
Химки
2 : 0
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ЦСКА
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ЦСКА
Краснодар
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