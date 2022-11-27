Данил Глебов: «Ростов» ничего не дал сделать «Ахмату»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился впечатлениями от матча Кубка России с «Ахматом» (3:0).

«Все ли получилось в сегодняшней игре? Я считаю, что мы ничего не дали сделать сопернику. Карпин хочет отдохнуть в тайге? Я пока не знаю, где буду отдыхать, посмотрим. За кого болеть буду на чемпионате мира? За Сербию. Потасовка в конце игры? Обычные эмоции», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

Благодаря этой победе «Ростов» обошел «Ахмат» по дополнительным показателям, занял второе место в группе и попал в верхнюю сетку Кубка.