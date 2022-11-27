Данил Глебов: «Спрашивайте у руководства, останусь ли я в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после победы над «Ахматом» (3:0) в матче Кубка России отказался говорить о своем будущем.

«Останусь ли в «Ростове» или буду рассматривать предложения от команд? Это у руководства клуба спрашивайте. Они занимаются такими вопросами», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

Благодаря этой победе «Ростов» обошел «Ахмат» по дополнительным показателям, занял второе место в группе и попал в верхнюю сетку Кубка.