Глебов: «Немного расстроены, что проиграли. Но сегодня на поле была одна команда»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался после поражения от «Краснодара» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 3:5).

— Эмоции после матча?

— Немного расстроены, что проиграли. Но сегодня на поле была одна команда. У «Краснодара» был один момент после 85-й минуты. Гол мы сами привезли.

— Чего не хватило, чтобы дожать?

— Не хватило завершения.

— В конце игры вы о чем-то говорили с Сафоновым очень эмоционально.

— Говорил, что отскочили сегодня прилично. Сказал: «иди в церковь свечку поставь»

«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию.