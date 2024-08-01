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Сегодня, 21:40

Полузащитник «Краснодара» Козлов: «Нам важно было победить ЦСКА»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в групповом турнире FONBET Кубка России.

Единственный гол в матче забил полузащитник Кевин Ленини, отличившийся на 52-й минуте.

«Вся команда здорово сыграла против ЦСКА, это был яркий матч. На фоне предыдущих игр нам важно было победить ЦСКА. Поздравляю город и болельщиков с этой победой», — цитирует Козлова «РБ Спорт».

В следующем матче Кубка России «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат», ЦСКА днем ранее в Москве сыграет с «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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