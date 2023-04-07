Даса назвал тяжелым моментов для динамо вылет из FONBET Кубка России

Защитник московского «Динамо» Эли Даса рассказал о настроении в связи с последними результатами команды.

«В первую очередь, нужно держаться всем вместе, ведь вылет из Кубка — по-настоящему тяжелый момент для всей команды. Мы хотим покорять новые вершины, ведь в матчах создаем уйму моментов для взятия ворот. Будем делать все возможное, чтобы забивать голы и набирать очки в каждом туре РПЛ. Мы должны забивать и оставлять наши ворота в неприкосновенности в каждом матче. В моменты поражений, что в жизни, что в футболе, — ты должен собраться с силами и двигаться дальше», — приводит слова Дасы Sport24.

После возобновления сезона «Динамо» одержало две победы и потерпело два поражения в Премьер-лиге. В FONBET Кубке России бело-голубые победили по пенальти «Зенит», но затем выбыли из турнира, проиграв «Акрону».