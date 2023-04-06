Даса — о незабитом пенальти Фомина: «Ценю Даниила за то, что он берет ответственность за себя»

Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» высказался о капитане бело-голубых Данииле Фомине, который не смог реализовать пенальти в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (0:0, 1:4 пенальти).

— Фомин не забил пенальти понимаете, что не так, может, вы что-то замечали во время тренировок?

— С моей точки зрения, все нормально. Очень ценю Даниила за то, что он берет ответственность на себя. Не ценю людей, которые ошибаются и остаются в стороне. Фомин хороший человек, я всегда ему помогаю. Это пример для всех: ошибка — не повод прятаться. Нужно пройти трудные периоды. Фомин хорошо справляется.

Ранее капитан «Динамо» Даниил Фомин извинился перед болельщиками за нереализованный пенальти.

Полузащитник не забил четвертый 11-метровый за год.