Дасаев признался, что не понимает новый формат FONBET Кубка России

Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев поделился ожиданиями от предстоящих матчей между «Спартаком» и «Уралом» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Будем смотреть — нас ждет двухматчевое противостояние. Конечно, хотелось бы, чтобы «Спартак» победил «Урал». Надо набирать спортивную форму и обыгрывать соперника, чтобы хорошо и уверенно чувствовать себя уже в чемпионате. Как мне кажется, «Спартак» должен выиграть. Но я никак не могу понять: «Спартак» и «Урал» не вылетят из Кубка, даже если проиграют. Не могу врубиться в эту сетку, как все будет происходить», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

С нынешнего сезона FONBET Кубок России проводится с применением системы double elimination, когда на стадии плей-офф команды из верхней сетки (Пути РПЛ) турнира могут продолжить борьбу в ее нижней части (Пути регионов) в случае неудачи в двухматчевом противостоянии на выбывание.

В решающем матче турнира встретятся победитель финала Пути РПЛ, а также сильнейшая команда из пары финалиста Пути регионов и команды, уступившей в финале Пути РПЛ.