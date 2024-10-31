Дасаев заявил, что ему не нравится нынешний формат Кубка России

Сегодня, 23:08
Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о формате FONBET Кубка России.
«Нынешний формат Кубка России мне не нравится. Раньше тоже был групповой этап, но короткий. После него сразу плей-офф. Сейчас много игр. Пропадает мотивация у футболистов в последних турах группового этапа. С одной стороны, правильно, что в Кубке России дают поиграть молодым футболистам, но это можно сделать в любом матче этого турнира. Можно два матча проиграть, попасть в другой путь и выиграть трофей. Это непонятно», — сказал Дасаев «РБ Спорт».
Действующим обладателем трофея является «Зенит».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2