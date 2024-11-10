Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:35

Деменко: «Спартак» выглядит сильнее «Ростова»

Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Максим Деменко считает «Спартак» фаворитом в кубковом противостоянии с «Ростовом».

«Для «Ростова» это была важная игра: семь матчей не выигрывали в чемпионате, а тут победа в Кубке, тем более на выезде у «Спартака». «Ростову» эта победа, конечно, в плюс, потому что долго была неудачная серия. Для «Спартака», безусловно, обидное поражение, потому что Барко не забил пенальти. С другой стороны, может быть, к ответному матчу теперь будет более серьезная подготовка. Мне кажется, в этом противостоянии «Спартак» сильнее выглядит», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» дома проиграл «Ростову» со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 27 ноября в Ростове-на-Дону.

Источник: Газета.Ru
Максим Деменко
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Все популярные статьи
Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
Рубин
0 : 1
Подробная таблица
30
июл
31
июл
01
авг
13
авг
14
авг
15
авг
27
авг
28
авг
17
сен
18
сен
19
сен
01
окт
02
окт
22
окт
23
окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1
2
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
3
6
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Г

Тимур Сулейманов

Локомотив

 		6

Эль Мехди Маухуб

Динамо

 		5

Гамид Агаларов

Динамо Мх

 		5
Статистика / Бомбардиры

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Женщина пострадала в результате атак беспилотников в Подмосковье
В «Ладе» ответили на вопрос о финансовых проблемах клуба
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Международный день фитнеса отметят 11 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя