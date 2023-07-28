Деменко назвал причину проблем «Спартака» в концовке матча с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал результат матча между этими командами в первом туре группового этапа FONBET Кубка России. Красно-белые обыграли «быков» со счетом 2:1.

«То, что «Краснодар» мог в концовке уйти от поражения — это следствие привычной болячки «Спартака», связанной с реализацией моментов. Ведь москвичи могли к 75-й минуте снять абсолютно все вопросы об исходе матча. В какой-то степени им не повезло, в других моментах хорошо действовал вратарь краснодарцев Агкацев. А на последних минутах «Спартак» уже доигрывал. И это сыграло с командой злую шутку. Думаю, Абаскаль обязательно проведет с футболистами анализ того, почему ситуация так изменилась в финальные десять минут», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D Кубка России. На второй строчке расположился «Пари НН», набравший 2 балла. Третьим идет «Динамо» с одним очком, а на последней строчке остался «Краснодар».