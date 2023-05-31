Деменко: «Суперфинал Кубка будет одним из самых интересных матчей этого сезона»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором краснодарская сыграет против ЦСКА.

«Краснодар» всегда был амбициозным клубом. Мы привыкли, что эта команда не опускалась ниже пятого места. Сейчас игра у команды наладилась. Мы понимаем, что «Краснодар» уже сделал ставку на Кубок. Клуб показывает свою игру сейчас. Если сравнивать сегодняшний «Краснодар» и «Краснодар» пару месяцев назад, то это два разных клуба. Команда приобрела уверенность.

Суперфинал кубка будет одним из самых интересных матчей этого сезона. Команды достойны друг друга. Оба клуба могут выиграть. На данный момент «Краснодар» — это команда одного уровня с ЦСКА. Клуб ожил и показывает хорошую игру. Ребята чувствуют уверенность и демонстрируют качественный футбол», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

Суперфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники», начало встречи — в 19.00 (мск).