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Кубок России

Сегодня, 21:06

Деменко заявил, что «Краснодар» был намного сильнее «Пари НН» в матче Кубка России

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко подвел итоги встречи команды с «Пари Нижний Новгород» в 3-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«В сегодняшнем кубковом матче «Краснодару» было непросто. Но, все же, по игре кубанцы выглядели намного сильнее «Пари НН». Однако футбол таков, что эта встреча вполне могла завершиться и вничью. Но команда Мурада Мусаева сыграла уверенно и взяла 3 очка», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

После трёх туров группового этапа Кубка России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 9 очков.

Источник: Vprognoze.ru
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