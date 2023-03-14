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Кубок России

Сегодня, 16:12

Деменко предположил, с чем связано отсутствие Дзюбы в матче FONBET Кубка России против «Акрона»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что «Локомотив» принял решение не брать нападающего Артема Дзюбу на гостевой матч 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь регионов) против «Акрона».

«Думаю, что с тренером был разговор. С одной стороны, у Артема, может быть, какие-то моменты, о которых они общались с тренером, какая-то микротравма. А с другой стороны, странно почему такой момент. Может быть, дают Игнатьеву поиграть и себя проявить, а Артем будут выставлять непосредственно в чемпионате России. Опять же, я думаю, что это такой момент, который был обговорен с тренерским штабом, и Артем без каких-либо проблем сказал: «Как вы скажите — так и будет». Может ли Дзюба вернуться в сборную России? Все зависит от Артема. Если он также будет забивать, кто бы что ни говорил, в любом случае он будет в сборной», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».

Матч «Акрон» — «Локомотив» пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 17.30 по московкому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/demenko-predpolozhil-s-chem-svyazano-otsutstvie-dzyuby-v-matche-kubka-rossii-protiv-akrona
Артем Дзюба
Максим Деменко
Футбол
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ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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