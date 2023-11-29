Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:22

Деменко прокомментировал ничью в матче «Локомотива» с «Балтикой» в Кубке России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отметил, что «Локомотиву» не хватает класса, чтобы побеждать менее сильных соперников.

«Локомотив» настраивается на Кубок достаточно серьезно, но дело в том, что никто не ожидал, что Калининград преподнесет сюрприз «Локомотиву» по такой игре. Железнодорожники неплохо начали матч и забили. Что потом пошло не так, непонятно. Да, хорошо сыграла «Балтика», отыгралась и «Локо» спасся на последних минутах. С одной стороны, у команды есть характер, и она бьется и понимает, что нужно побеждать. В футболе бывают такие моменты, когда у команды просто не идет. «Локомотив» по составу сильнее, но не хватает класса, чтобы на нем побеждать. В конце первой части сезона проявляется характер больше», — приводит Vprognoze.ru слова Деменко.

29 ноября «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России (2:2). Ответная встреча между командами состоится 12 марта на «РЖД Арене» в Москве.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11345342-demenko-vyskazalsya-o-nichej-v-matche-lokomotiva-s-baltikoj-v-kubke-rossii.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Семак: «Много было брака в игре с «Динамо», и мы не сумели реализовать свои моменты»
Сергеев — о поражении от «Динамо»: «Не сказал бы, что это какая-то тенденция»
Смолов — отец! Вышел — и через минуту принес «Динамо» победу над «Зенитом» в меньшинстве
Личка: «Есть высокий шанс, что этот состав сыграет и в матче с «Рубином»
Мостовой — о приглашении стать тренером в Матче звезд: «Наконец нашли место, где не нужна лицензия»
Личка: «Карраскаль играл в мяч, желтой карточки не должно было быть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гладилин — о поражении «Спартака» в Кубке: «Главная задача Абаскаля — матч чемпионата с «Ахматом» и «Крыльями»

Сергеев — о поражении от «Динамо»: «Не сказал бы, что это какая-то тенденция»