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Кубок России

11 июня, 23:13

Деменко: «ЦСКА все же немного лучше играл, чем «Краснодар»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал поражение «быков» от ЦСКА (1:1, пенальти — 5:6) в суперфинале FONBET Кубка России.

«ЦСКА сегодня все же немного лучше играл, чем «Краснодар» — армейцы создали больше моментов, — цитирует «РБ Спорт» Деменко. — «Краснодар» бился на поле, ребята молодцы, даже не хочу кого-то выделять персонально — бились все. Команда очень хорошо себя проявила. А серия пенальти — это лотерея. Этот финал должен был понравиться болельщикам, получился довольно интересный матч, а это не так часто бывает на таких стадиях».

«Краснодар» во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России. ЦСКА стал восьмикратным победителем турнира.

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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