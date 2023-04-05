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Сегодня, 02:12

Деменко: «Не сказать, что «Спартак» плохо играл, это именно уральцы были хороши»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартакак» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка России.

«Матч хороший. По результату... В такой игре, наверное, многие думали, что вот-вот «Спартак» переломит, но здесь нужно отдать должное «Уралу», что он действительно выглядел очень хорошо. Не сказать, что «Спартак» плохо играл, это именно уральцы были хороши. Практически ничего не дали сопернику сделать», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

«Спартак» по итогам двух встреч уступил «Уралу» (1:1; 1:2) и вылетел из полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые продолжат выступать в Пути регионов турнира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/04/20136583.shtml?updated
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