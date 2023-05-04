Деменко рассказал, что болел за «Акрон» в финале Пути регионов FONBET Кубка России

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» над «Акроном» (0:0, пенальти — 4:2) в финале Пути регионов Кубка России.?

«Конечно, жалко «Акрон». У них и тренер наш, краснодарский. Честно скажу, за них переживал. Хотел, чтобы они эту сказку свою продолжили еще. Все-таки выбили «Локо», «Динамо» и «Спартак». «Акрон» доказал, что они — крепкая команда, способная давать бой любому сопернику. Тут просто удача была не на их стороне. Жалко их.

Если бы «Акрон» играл у себя дома, то у них было бы преимущество. У них и поддержка была бы мощнее, и привычный искусственный газон. «Краснодару» было бы очень тяжело. Но в любом случае ребята из «Акрона» молодцы», — приводит слова Деменко «Евро-футбол.Ру».

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару». Перед этим команда Евгения Калешина выбила из розыгрыша «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».