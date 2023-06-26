Деменко рассказал, почему поддерживает участие команд медиалиги в FONBET Кубке России

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о выступлении команд медиалиги в FONBET Кубке России.

«Очень хорошо отношусь к этой инициативе. Потому что таким образом футболисты, по каким-то причинам не попавшие во вторую лигу, имеют возможность проявить себя. Есть люди, которые готовы платить из своего кармана за то, чтобы ребята играли и получали практику. Тем более, эти турниры правильно преподносятся. Молодцы те, кто придумал и реализовал эту идею», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды медиалиги. Уже известно, что две среди них — это 2DROTS и «Родина Медиа».

В минувшем сезоне обладателем Кубка страны стал ЦСКА, который в суперфинале турнира обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).