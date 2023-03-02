Деменко: «Крылья Советов» могут преподнести сюрприз»

Бывший нападающий сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Крыльев Советов» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Когда ЦСКА играл первый матч с «Краснодаром», мне показалось, что армейцы в полном порядке, в том числе физически. Но когда я увидел ЦСКА через три дня, это оказалась совсем другая команда. Понятно, они выиграли первый матч 3:0, но я увидел, что, на самом деле, игры-то нет, у них было несколько полумоментов. Могу сказать, что «Крылья» могут преподнести сюрприз. Возможными участниками финала я вижу «Зенит», «Спартак» и «Крылья Советов». Это те команды, которые мне больше всего нравятся в Кубке. На сегодняшний день это мои фавориты», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Ранее Деменко назвал «Зенит» фаворитом в игре с «Динамо» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.