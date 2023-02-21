Деменко считает, что «Локомотив» может дать бой «Спартаку» в матче Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России, в котором красно-белые сыграют против «Локомотива».

«Сложно назвать фаворита после предсезонных сборов. Считается, что «Спартак» имеет больше шансов победить. У «Локо» много мотивированных игроков, которые хотят доказать. «Спартак» выглядит более целостно. Думаю, красно-зеленые могут дать бой. Я ожидаю упорную игру», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Встреча состоится 22 февраля в 20.00 по московскому времени. Команды встретятся на поле «Спартака». Ответный поединок пройдет 27 февраля.