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Кубок России

Сегодня, 11:29

Деменко считает отсутствие Джикии на поле потерей для «Спартака»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что без защитника Георгия Джикии игроки спартаковской обороны чувствуют себя неуверенно.

«Почему «Спартак» пропускает много голов без Джикии? Я бы не назвал это хаосом, скорее стечение обстоятельств, но его отсутствие на поле — потеря для команды. С ним «Спартак» играет более строго. Партнеры чувствуют, что есть капитан, есть человек, который подскажет, поддержит. Когда есть лидеры в обороне или в атаке, как Промес, они влияют на результат», — цитирует Деменко Legalbet.

Джикия пропустил матч второго тура пути РПЛ FONBET Кубка России, который прошел 8 августа в Москве. В этой игре «Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 5:4.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-otsutstvie-dzhikii-na-pole-poterya-dlya/
Георгий Джикия
Максим Деменко
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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