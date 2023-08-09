Деменко считает отсутствие Джикии на поле потерей для «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что без защитника Георгия Джикии игроки спартаковской обороны чувствуют себя неуверенно.

«Почему «Спартак» пропускает много голов без Джикии? Я бы не назвал это хаосом, скорее стечение обстоятельств, но его отсутствие на поле — потеря для команды. С ним «Спартак» играет более строго. Партнеры чувствуют, что есть капитан, есть человек, который подскажет, поддержит. Когда есть лидеры в обороне или в атаке, как Промес, они влияют на результат», — цитирует Деменко Legalbet.

Джикия пропустил матч второго тура пути РПЛ FONBET Кубка России, который прошел 8 августа в Москве. В этой игре «Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 5:4.