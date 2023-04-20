Деменко заявил, что «Акрон» спокойно играет против любого соперника в FONBET Кубке России

Бывший игрок «Спартака», обладатель Кубка России 2003 года Максим Деменко объяснил, как так вышло, что красно-белые проиграли в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России «Акрону».

«Мы видим, что команда Первой лиги достойно играет против клубов РПЛ в Кубке России. И непросто играет, а показывает свой стиль, качество. В какой-то степени на «Акрон» ничего не давит в этом турнире. Они спокойно выходят и играют против любого соперника. Что касается «Спартака», то недооценка «Акрона» все равно присутствовала. Ссылки на искусственное поле и на что-то другое — это смешно, сами понимаете. Просто надо было реализовывать пенальти. Бальде не забил в первом тайме, «Акрон» своими шансами воспользовался. В концовке «Спартак» давил, класс его игроков где-то выше, но «Акрон» все это выдержал и вышел в следующий раунд кубка. Значит, правильно сыграли, выбрали победную тактику. Мы не видим, чтобы «Спартак» выстраивался «от и до». Оправдание может быть одно: лидеров, которых они потеряли — Джикию, Промеса, Соболева — заменить не так просто», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре.

Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.