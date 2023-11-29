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Кубок России

Сегодня, 20:11

Деменко заявил, что для «Ростова» выиграть Кубок России будет важным фактором

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко оценил важность матчей в FONBET Кубке России для южан.

«С одной стороны, понятно, что чемпионат важнее в данной ситуации. Но Кубок тоже прерогатива для команды, для города. Все-таки выиграть Кубок России будет важным фактором, и я не думаю, что у «Ростова» будет разделение. Ожидаю, что команда будет пытаться максимально выходить в раунды выше», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

29 ноября «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА в рамках первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

В РПЛ ростовчане на данный момент идут на 10 позиции, имея в активе 20 очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11344766-demenko-dlya-rostova-vyigrat-kubok-rossii-budet-vazhnym-faktorom.html
Максим Деменко
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ростов
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