Деменко заявил, что никто не относится к матчам FONBET Кубка России несерьезно

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от кубкового матча, в котором «быки» уступили «Динамо» со счетом 3:4.

«Два последних матча в Кубке России подарили много радости болельщикам, журналистам и всем, кто смотрел эти игры. Имею в виду «Спартак» — «Пари НН» и «Динамо» — «Краснодар». Вообще, «быки» всегда играют в атакующий футбол, сейчас стараются в какой-то степени уже перестраивать свою игру. В любом случае игра держала в своем ключе. Хорошие матчи кубковые, а самое главное, никто не относится к этим играм несерьезно. Вообще, «Динамо» после игры с «Зенитом» перестроилось и ребята почувствовали уверенность, и это добавляет мотивации», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Краснодар» потерпел поражение в обоих матчах FONBET Кубка России-2023/24. В следующем, 3-м, туре групповой стадии Пути РПЛ команда встретится с «Пари НН». Матч состоится 29 августа.