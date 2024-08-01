Давыдов: «Спартак» просто катком проехался по «Динамо»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира FONBET Кубка России

«Безалаберная игра «Динамо» во всех линиях. «Спартак» просто катком проехался по «Динамо». Надеюсь, красно-белые сохранят эту серию, они игру поймали. Так что верю в «Спартак», — цитирует «РБ Спорт» Давыдова.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.