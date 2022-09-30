Мацуев: «С «Зенитом» вполне можно биться. Теперь мы знаем, как это делать»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Все получилось. Есть пословица, что раз в год и палка стреляет. Но даже раз в год это не получалось. Понятно, что это Кубок, а не чемпионат. Надеюсь, что эта традиция перенесется на чемпионат. Допускаю, что следующая игра будет еще более эмоциональной, так как «Зенит» будет брать реванш. Важно, что все были в боевых составах и не относятся к Кубку как к второстепенному турниру. Поздравляю всех. Во всех линиях мы превосходили. Мастерство Соболева и Промеса раскрылось в нужный момент. Я всегда говорил, что этот состав может конкурировать с «Зенитом», хотя последние две встречи доказывали обратное. Тогда мы были переиграны. Я бы сейчас не уходил в эйфорию. Надо заниматься своим делом, последовательно выстраивая свою игру. С «Зенитом» вполне можно биться. Теперь мы знаем, как это делать», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B, «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).