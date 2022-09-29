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Кубок России

29 сентября, 04:13

Денисов расстроился, что Клаудиньо не сыграет со «Спартаком»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Даниил Денисов перед матчем 3-го тура группового турнира Кубка России против «Зенита» признался, что ему нравится играть против сильных футболистов.

«Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого — неважно. Я всегда готов», — цитируют «Известия» Денисова.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в четверг, 29 сентября. Начало встречи в 20.30 по московскому времени.

Набрав 6 очков, красно-белые занимают 1-ое место в своей группе (В). Сине-бело-голубые разместились на 3-ей позиции (3 очка).

Источник: https://iz.ru/1402627/aleksei-fomin/zhal-chto-klaudino-ne-sygraet-protiv-menia-v-kubke-rossii
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ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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