Денисов расстроился, что Клаудиньо не сыграет со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов перед матчем 3-го тура группового турнира Кубка России против «Зенита» признался, что ему нравится играть против сильных футболистов.

«Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого — неважно. Я всегда готов», — цитируют «Известия» Денисова.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в четверг, 29 сентября. Начало встречи в 20.30 по московскому времени.

Набрав 6 очков, красно-белые занимают 1-ое место в своей группе (В). Сине-бело-голубые разместились на 3-ей позиции (3 очка).