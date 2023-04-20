Денисов считает, что «Спартак» должен был обыграть «Акрон», несмотря на отсутствие лидеров

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил «СЭ» на вопрос о потере лидеров команды перед матчем второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (1:2).

Из-за травм у красно-белых не смогли сыграть Квинси Промес и Виктор Мозес. Также из-за дисквалификации за драку в матче группового турнира против «Зенита» встречу с «Акроном» пропустили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов. Георгий Джикия, восстанавливающийся после травмы, попал в заявку, но так и не появился на поле.

«Насколько не хватает лидеров? Конечно, это хорошие игроки. Но у нас есть не менее сильные футболисты. Мы должны справляться с задачами и в таком составе, который был», — сказал Денисов «СЭ».

Благодаря победе над «Спартаком» «Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой встретится с «Краснодаром».