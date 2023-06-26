Департамент судейства РФС объяснил решения арбитров в финале FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар»

Департамент судейства проанализировал решения арбитров в Суперфинале FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА. Встреча прошла 11 июня в «Лужниках» и завершилась победой армейцев в серии пенальти (1:1, пен — 6:5).

1. Главный арбитр Владислав Безбородов верно назначил пенальти в ворота «Краснодара» без вынесения дисциплинарных санкций на 30-й минуте.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев упал в штрафной площади «Краснодара» после попытки форварда Олакунле Олусегуна отобрать у него мяч. Владислав Безбородов назначил пенальти, который реализовал Федор Чалов.

По мнению департамента судейства, действие игрока «Краснодара» является фолом по неосторожности. Судья имел основания для назначения пенальти, так как удар был значительным и произошел в тот момент, когда нога игрока была единственной опорой.

2. Арбитр ошибочно не вынес предупреждение полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну на 85-й минуте.

Футболист сыграл прямой ногой в голеностоп полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Судья никак не отреагировал на эпизод.

Судейский комитет назвал это пограничным нарушением. Арбитр имел право не показывать красную карточку, так как отсутствовала высокая интенсивность и сильное продавливание шипами. Нога быстро соскочила на газон.

3. Арбитры верно определили нарушение правил со стороны голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в серии пенальти.

Во время первой попытки «Краснодара» вратарь вышел с линии ворот и отбил удар Сперцяна. Из-за нарушения игрок перебил 11-метровый.

Судейский комитет решил, что в момент удара ни одна из частей ног Акинфеева не находилась на линии ворот или над ней. Нарушение находится в зоне ответственности ассистента, который своевременно сообщил о фоле.