ЦСКА — «Зенит»: арбитр прав, виноват ВАР. Департамент судейства уже сделал выводы

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 27-го тура чемпионата России.

Исходя из данных списка, можно предположить, что решения Сергея Карасева, судившего вчера кубковую игру ЦСКА — «Зенит» (1:1), поддержаны. Он получил очередные назначения: 5 и 6 мая будет работать на встречах «Динамо» — «Сочи» (АВАР) и «Урал» — «Балтика» (ВАР).

А вот Евгений Турбин, помогавший в четверг Карасеву как видеоарбитр, отстранен. Значит, как минимум в одном эпизоде он повел себя неправильно. При этом АВАР матча ЦСКА — «Зенит» Владимир Москалев назначение на тур получил.

Напомним, что во вчерашней игре были два эпизода, связанных с ключевыми решениями судейской бригады. На 3-й и 46-й минутах Карасев не удалил футболиста ЦСКА Мойзеса. В первом моменте после фола на Густаво Мантуане судья вообще не применил дисциплинарных санкций. А во втором рефери не согласился с ВАР и не определил, что Мойзес заслужил удаления за лишение Ивана Сергеева явной возможности забить гол.