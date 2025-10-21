Станкович — о своих эмоциях: «Есть такая проблема, это мой характер»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о его эмоциях в игре против махачкалинского «Динамо» (3:1) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Сегодня вы были более спокойны после завершении дисквалификации.

— Спокоен по отношению к арбитрам, энергичен по отношению к команде. Возможно, это так. Я согласен. Есть такая проблема, это мой характер. Что тут поделать, ошибки бывают, нужно идти дальше и идти вперед с высоко поднятой головой.

— Что с Литвиновым?

— Есть проблема с центральными защитниками, сегодня тоже повреждение у Джику. Работаем над тем, чтобы Руслан восстановился к следующей игре. Сегодня на поле было три, потом четыре молодых футболиста. Дмитриева тоже отношу к ним. Они показали очень многое против непростого соперника. Действительно за них рад. Прекрасные ребята, прекрасно работают. Они показали, что могут многое. Прошли тест. Можно увидеть, что от них можно этого ожидать. За этими ребятами будущее.

«Спартак» (13 очков) гарантировал себе первое место в группе C. «Динамо» (13) опустилось на вторую позицию. Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.